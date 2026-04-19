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Blue Origin lança foguete pela 1ª vez com propulsor reutilizado

O foguete com quase 100 metros de altura, decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário americano Jeff Bezos, reutilizou e recuperou com sucesso neste domingo, 19, um propulsor para o foguete New Glenn, uma façanha técnica que pode aumentar o ritmo de lançamentos e ampliar a rivalidade com a empresa SpaceX.

O foguete com quase 100 metros de altura, decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos, com o propulsor reutilizado às 7h25 locais (8h25 de Brasília), transportando um satélite de comunicações para a empresa AST SpaceMobile.

Após a decolagem, os dois estágios do foguete se separaram e o estágio superior continuou a viagem levando o satélite ao espaço. O propulsor pousou com sucesso em uma plataforma flutuante no Oceano Atlântico quase nove minutos e trinta segundos depois da decolagem.

A Blue Origin informou mais tarde, em um comunicado na rede social X, que o satélite foi acionado corretamente, mas acabou em uma órbita diferente da desejada. A empresa afirmou que ainda estava avaliando a gravidade do ocorrido.

A empresa de Bezos já havia lançado o New Glenn em duas oportunidades, mas apenas com propulsores novos. Antes, havia lançado seu foguete menor, o New Shepard, utilizado principalmente para o turismo espacial suborbital, com componentes reutilizados, embora em uma operação técnica menos exigente.

Em novembro, a Blue Origin recuperou pela primeira vez um propulsor do New Glenn, um desafio técnico que terminou com um pouso vertical controlado em uma plataforma flutuante.

Uma tentativa anterior de recuperação do propulsor, em janeiro de 2025, fracassou depois que os motores não foram reativados durante a descida.

O propulsor utilizado no lançamento deste domingo foi recondicionado após o voo anterior. Para a primeira reutilização, a empresa substituiu todos os motores e fez diversas modificações.

O New Glenn está no centro das ambições espaciais de Bezos, enquanto ele compete com Elon Musk no programa lunar Artemis da Nasa, no qual suas respectivas empresas espaciais desenvolvem módulos de alunissagem para a agência espacial americana.

Os Estados Unidos intensificaram os esforços para levar os astronautas novamente à superfície da Lua em 2028, antes do fim do segundo mandato do presidente Donald Trump e com a intenção de superar a China, que tem aspirações semelhantes.

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Palavras-chave

CIÊNCIA/BLUE ORIGIN/NEW GLENN/PROPULSOR/REUTILIZAÇÃO/LANÇAMENTO
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