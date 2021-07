Biden anuncia reforço à vacinação comunitária, diante de avanço da variante Delta

Para reforçar o programa de imunização nacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em discurso nesta terça-feira, 6, que seu governo vai intensificar esforços para ampliar a vacinação em comunidades no país. "À medida que mudamos desses locais de vacinação em massa centralizados, onde atendemos milhares de pessoas por dia, vamos dar ainda mais ênfase à vacinação perto de casa", informou o presidente americano.

A orientação vem à medida "que milhões de americanos ainda não se vacinaram", o que é especialmente preocupante diante da disseminação da variante delta do vírus, de acordo com Biden. "Creio que isso deveria fazer com que todos os americanos que decidiram não se vacinar pensem duas vezes", disse ele, se referindo ao maior poder de contágio da cepa.

Apesar do tom cauteloso, o mandatário também destacou que os EUA estão "mais perto do que nunca de declarar independência da pandemia de coronavírus", ressaltando a marca de mais de 182 milhões de americanos vacinados com uma dose dos imunizantes, incluindo 90% da população idosa.