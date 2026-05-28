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Bessent diz que EUA continuarão com ações 'defensivas' contra o Irã no Estreito de Ormuz

O secretário acrescentou que o embaixador de Omã afirmou não haver planos de cobrança de pedágio na rota marítima

Estadão Conteúdo
fonte

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 28, que o país manterá ações "defensivas" contra o Irã no Estreito de Ormuz e afirmou que um acordo com Teerã dependerá das negociações para a liberação da rota marítima e do encerramento do programa nuclear iraniano.

"Estamos sendo pacientes, mas nossa paciência não é infinita", disse Bessent em coletiva de imprensa na Casa Branca ao criticar a postura de Teerã nas negociações.

Segundo Bessent, o presidente dos EUA, Donald Trump, "não fará um acordo ruim" e indicou o urânio e o Estreito de Ormuz como pontos centrais de qualquer entendimento. Ele disse que as equipes seguem em negociação, mas afirmou que não há "nada na mesa" enquanto Ormuz não for reaberto.

O secretário acrescentou que o embaixador de Omã afirmou não haver planos de cobrança de pedágio na rota marítima. Ele disse ainda que um entrave nas conversas tem sido a dificuldade de comunicação entre lideranças iranianas após a morte de parte delas em bombardeios dos EUA e de Israel.

Bessent também afirmou que os preços do petróleo tendem a recuar para níveis abaixo dos observados antes do conflito no Oriente Médio, à medida que a oferta se normalize com a reabertura de Ormuz. "O petróleo já caiu cerca de 10% em maio e há aumento no número de navios navegando por Ormuz", disse, acrescentando que o preço da gasolina nos EUA deve acompanhar o movimento.

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EUA/IRÃ/GUERRA/SCOTT BESSENT
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