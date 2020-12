Bebê de 1 ano e 8 meses é resgatada pelo irmão de casa em chamas

Uma bebê de 1 ano e 8 meses foi salva pelo irmão, um menino de apenas 7 anos, de um incêndio na casa onde moravam no estado americano de Tennessee, nos EUA.

De acordo com a mãe, Nicole Davidson, seu filho Eli garantiu que a irmã bebê saísse com segurança da casa em chamas.

Nicole disse que acordou no meio da noite e percebeu que havia fumaça e chamas na casa. Ela e seu marido Chris são ex-bombeiros e entraram em ação, tirando dois de seus filhos da situação de perigo.

“Chris pegou o extintor tentando me dar tempo para pegar as crianças, e eu agarrei os meninos porque eles estavam mais próximos do fogo”, disse Nicole.

Nicole conta que o fogo na sala de estar a impediu de chegar ao quarto onde sua filha de 22 meses ainda estava dormindo.