Banco Mundial aprova pacote de mais de R$ 3,5 bilhões para ajudar a Ucrânia

O Banco Mundial disse que seu conselho executivo aprovou, nesta segunda-feira (7), um pacote de empréstimos e doações de US$ 723 milhões (aproximadamente R$3,5 bilhões) para a Ucrânia, fornecendo apoio ao orçamento do governo enquanto o país enfrenta uma invasão russa. As informações são do G1.

O pacote inclui um suplemento de empréstimo de US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,8 bilhões) a um empréstimo anterior do Banco Mundial, aumentado em cerca de US$ 139 milhões (aproximadamente R$ 710 milhões) por meio de garantias da Holanda e da Suécia, disse o banco em comunicado.

O pacote também inclui US$ 134 milhões (aproximadamente R$ 685 milhões) em doações da Grã-Bretanha, Dinamarca, Letônia, Lituânia e Islândia, bem como financiamento paralelo de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 510 milhões) do Japão.