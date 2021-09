Baleia solitária cabeceia parede de tanque e vídeo gera revolta

Um vídeo de Kiska, conhecida como a "baleia mais solitária do mundo", vem ganhando repercussão e gerando revolta na internet. O registro, gravado pelo ativista Phil Demers, mostra o animal se debatendo contra as paredes de um tanque, no parque MarineLand, no Canadá. As informações são do Uol.

Segundo especialistas, o fato da orca ter se debatido mostra um alto grau de estresse após viver décadas em um ambiente artificial. "Infelizmente, não é um caso isolado, e o comportamento autoinfligido repetitivo mostrado por Kiska foi visto em outras orcas cativas em que anos de tédio em tanques estéreis e inexpressivos, com pouco ou nenhum estímulo, se manifestam dessa forma", afirmou Rob Lott. Assista ao vídeo:

De acordo com a Orca Rescues Foundation, a baleia está em cativeiro desde 1979 e já sofreu inúmeras perdas ao longo dos 40 anos, desde o seu habitat até seus filhotes. Ela vem estando em isolamento total e privada de contato com outras espécies. Um movimento de #FreeKiska vem tentando libertar o animal do cativeiro.