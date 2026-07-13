Balanço de terremotos na Venezuela ultrapassa 4.500 mortos

O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há quase três semanas ultrapassou 4.500 pessoas, enquanto o total de feridos permaneceu em cerca de 17 mil, segundo o mais recente balanço do governo divulgado nesta segunda-feir (13).

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O devastador duplo terremoto consecutivo, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorrido em 24 de junho, atingiu o norte do país, especialmente La Guaira, estado vizinho da capital.

Pelo menos 4.561 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas, detalha o boletim oficial divulgado no Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou que a maioria dos feridos já recebeu alta hospitalar.

As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas, de acordo com a ONU, a quantidade de pessoas cujo paradeiro ainda é desconhecido pode chegar a 50 mil, no que é considerado um dos piores terremotos já registrados na América Latina.

O desastre afetou mais de 800 edifícios nessa região costeira, dos quais 190 sofreram colapso total.

Em Caracas, o duplo terremoto atingiu com maior intensidade o município de Chacao, onde houve 68 mortes, três edifícios desabaram completamente e outros 46 foram declarados inabitáveis, informou também nesta segunda-feira o prefeito Gustavo Duque.

Dezenas de pessoas ainda procuram os restos mortais de seus familiares entre os escombros, enquanto escavadeiras continuam os trabalhos de remoção dos destroços.