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conflito

Trump diz que atacará o Irã "com muita força" a partir desta segunda-feira (13)

Nas mesmas declarações, Trump também comentou a relação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Estadão Conteúdo

13 de julho de 2026 às 18:11

Donald Trump.

Donald Trump. ( Foto: Foto: Brendan Smialowski/AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 13, que o país pretende atacar o Irã "com muita força" nesta noite e também na terça-feira, 14, dando continuidade à escalada na tensão entre Washington e Teerã.

Em entrevista a uma rádio americana, Trump disse que a decisão de retomar os ataques ocorre após frustrações com um memorando firmado com o Irã, que ele descreveu como "um teste". "E eles não o honraram", afirmou o republicano ao jornalista Hugh Hewitt.

Nas mesmas declarações, Trump também comentou a relação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que mantém boa relação com o aliado, embora tenha reconhecido divergências pontuais. "Me dou muito bem com Netanyahu, apesar de termos algumas discordâncias e eu as comunico a ele", afirmou.

Trump ainda mencionou avanços nas negociações envolvendo o grupo palestino Hamas, dizendo que há "muito progresso" e que o grupo estaria se desarmando.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/AMEAÇAS/ATAQUES