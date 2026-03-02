Bahrein intercepta mísseis e drones iranianos; Catar recomenda que população permaneça em casa

O Exército do Bahrein afirmou ter interceptado 61 mísseis e 34 drones desde que virou alvo do Irã, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa, no sábado, 28. A ofensiva tinha como alvo instalações civis e propriedades privadas, segundo os militares. O Bahrein abriga a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos.

Já o Ministério do Interior do Catar pediu que a população permaneça em casa e saia apenas em caso de absoluta necessidade. O país briga a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.