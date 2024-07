Azerbaijão lança fundo climático e busca apoio de produtores de combustível fóssil

O Azerbaijão, sede do encontro climático COP29, da Organização das Nações Unidas (ONU), anunciou nesta sexta-feira (19/7) que lançará um novo fundo do clima que tentará mobilizar 1 bilhão de dólares para apoiar as metas ambientais nacionais dos países em desenvolvimento.

O país-sede da cúpula do clima da ONU neste ano espera que o novo fundo, cuja sede ficará na capital Baku e será supervisionado por um grupo multinacional de acionistas, será capitalizado com contribuições de 10 países produtores de combustíveis fósseis, além de empresas de petróleo e gás.

Inicialmente, o Azerbaijão buscou propor um imposto sobre a produção de combustíveis fósseis para arrecadar fundos e combater as mudanças climáticas, mas mudou de rumo após alguns países mostrarem resistência à ideia.

VEJA MAIS

“Países ricos em recursos naturais deveriam estar na vanguarda entre os que cuidam das mudanças climáticas”, afirmou o presidente designado da COP29, Mukhtar Babayev. “Estamos pedindo que os doadores se juntem a nós para que possamos implementar o plano da COP29 para aumentar nossas ambições e possibilitar que ajamos.”

O tema das finanças deve ser central na COP29, em Baku, em novembro. Lá, os países tentarão fechar uma nova meta global de recursos climáticos que as nações ricas terão de transferir para os países pobres todos os anos, a partir de 2025, para lidar com os efeitos das mudanças climáticas e suas consequências.

O fundo receberia transferências anuais de seus doadores e dedicaria 20% das receitas geradas com investimentos para uma organização que ajudará os países em desenvolvimento a reagir a desastres causados pelo clima.