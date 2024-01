Aviões se chocam em aeroporto no Japão duas semanas após acidente que matou 5 pessoas

Apenas duas semanas após dois aviões colidirem no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, provocando a explosão das aeronaves e matando cinco tripulantes de uma delas, um novo incidente desse tipo foi registrado no Japão. Nesta terça-feira (16), dois aviões - um da Korean Air e outro da Cathay - se chocaram enquanto trafegavam pela pista do aeroporto internacional de Hokkaido, no norte do país. A batida foi leve e ninguém ficou ferido.

Segundo a Korean Air, o acidente choque provocou danos nas aeronaves, que estavam com passageiros em seu interior. Uma forte nevasca atingia Hokkaido no momento da batida. Pelo menos 46 voos foram cancelados devido às condições de neve na região. Autoridades do aeroporto informaram que uma investigação foi aberta para apurar as causas do choque.

Conforme as primeiras informações divulgadas, os dois aviões trafegavam em baixa velocidade no momento do incidente. O choque atingiu a parte inferior de uma das asas do avião da Cathay e a ponta de uma das asas do avião da Korean Air.

Explosão

No dia 1º de janeiro de 2024, aeronave da Japan Airlines explodiu após bater em outra, da Guarda Costeira do Japão. Cinco pessoas morreram (Reprodução / Globo News)

No dia 1º de janeiro de 2024, uma aeronave da Japan Airlines com 379 pessoas, que havia acabado de aterrissar e estava em alta velocidade, bateu em outra, da Guarda Costeira do Japão, no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, provocando uma explosão. Nenhum dos passageiros que estava no avião da Japan Airlines se feriu. Porém, cinco pessoas que estavam a bordo da aeronave da guarda costeira morreram no acidente.