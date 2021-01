Autoridades norte-americanas falam em quatro mortes em ataque ao Congresso

Quando um grupo de manifestantes pró-Trump invadiu o Capitol e quebrou janelas na quarta-feira, uma mulher pulou em um painel e começou a passar.

Segundos depois, um tiro soou e a mulher, que tinha uma bandeira Trump amarrada na cintura, tombou para trás e caiu no chão de mármore enquanto o sangue derramava de seu ombro.

"Eles atiraram em uma garota", alguém gritou enquanto a multidão corria para fora da entrada sudeste.

Ela morreu mais tarde naquele dia, disse a polícia. Ela foi uma das quatro pessoas mortas dos tumultos violentos que devastaram os corredores do Congresso na quarta-feira, interrompendo a certificação da vitória eleitoral do presidente eleito Joe Biden. Três outros morreram de emergências médicas não especificadas durante o caos.

A mulher era Ashli ​​Babbitt, de 35 anos, natural da Califórnia e veterana da Força Aérea, disse seu ex-marido ao The Washington Post. Antes da morte dela no Capitólio, ela usou redes sociais para expressar apoio fervoroso ao presidente Trump e ecoar muitas das teorias de conspiração do presidente e falsas alegações de fraude eleitoral em massa.

A polícia ainda não confirmou a identidade de Babbitt ou confirmou detalhes sobre como ela foi baleada. A mulher foi baleada pela Polícia do Capitólio dos EUA, disse o chefe da polícia de D.C., Robert J. Contee III, a repórteres na quarta-feira, 6.

Babbitt, natural de San Diego, serviu no Afeganistão e no Iraque na Força Aérea antes de outros deslocamentos com a Guarda Nacional para o Kuwait e Qatar, disse o ex-marido Timothy McEntee ao Post. McEntee e Babbitt se conheceram na Força Aérea e foram casados ​​por 14 anos, antes de se separarem em maio de 2019.

McEntee, que não sabia que Babbitt havia viajado para D.C. para os protestos, ficou chocado com a notícia da morte e a descreveu como inteligente e obstinada.

“Eu me sinto muito mal com o estômago embrulhado por causa disso”, escreveu ele em uma mensagem de texto. “Ela nunca tinha medo de falar o que pensava e, de certa forma, essa era sua maneira de falar o que pensava (indo para o comício).”