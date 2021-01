Congresso estadunidense confirma vitória de Joe Biden

O Congresso dos Estados Unidos confirmou a vitória do democrata Joe Biden na madrugada desta quinta-feira (7). O processo foi marcado por uma invasão à casa legislativa, em Washington, por apoiadores do presidente derrotado Donald Trump, que resultou em quatro mortes. Eles não aceitam o resultado das eleições.

Biden tomará posse no próximo dia 20. O evento, que geralmente é apenas uma formalidade, foi interrompido por horas após a confusão, que tinha por objetivo barrar a certificação do presidente eleito. A sessão foi retomada na noite de quarta-feira (6).

A vítima é uma apoiadora de Trump, que foi baleada no peito pela segurança do prédio durante a invasão. Trata-se da veterana de guerra Ashli Babbit, que serviu por 14 anos. Em entrevista, o marido disse que Ashli era “patriota e grande apoiadora de Trump”. A polícia confirmou que mais três pessoas perderam a vida em meio à confusão.

Segundo Biden, os violentos protestos promovidos ao redor do país foram organizados por “extremistas dedicados à baderna”. “É um ataque ao direito das pessoas. As cenas que vimos não refletem o verdadeiro norte-americano, não representa quem somos. Isto é desordem, é caos, e deve terminar, agora”, destacou.

Donald Trump divulgou um vídeo no qual pedia aos seus apoiadores que recuassem da invasão, mas insistiu na tese de que as eleições foram fraudulentas e que ele venceu “de lavada” Joe Biden. Nesta quinta, ele se manifestou dizendo que fará uma “transição ordenada” em 20 de janeiro, mas que discorda do resultado da eleição.