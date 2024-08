Autoridades de saúde da Argentina descartam caso suspeito de mpox em navio de grãos

Autoridades de saúde na Argentina disseram nesta quarta-feira (21/8) que um teste para determinar se um membro da tripulação de um navio de carga de grãos em quarentena estava infectado com o vírus mpox deu negativo, de acordo com um comunicado do ministério da saúde.

O tripulante, de nacionalidade indiana, que desenvolveu lesões cutâneas semelhantes a cistos no peito e no rosto, estava trabalhando no navio que viajava ao longo de uma importante rota de commodities perto da cidade portuária de Rosário.

As autoridades colocaram o navio em quarentena no rio Paraná como medida de precaução.

Em seu comunicado, o Ministério da Saúde disse que o indivíduo testou negativo para mpox, mas positivo para catapora.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox como uma emergência de saúde pública global pela segunda vez em dois anos, pois uma nova variante do vírus se espalhou rapidamente na África. Um dia depois, um caso da variante do clado 1b foi confirmado na Suécia, o primeiro sinal de sua disseminação fora da África.