Ator de 'Em Ritmo de Fuga' morre aos 16 anos após cair de carro em movimento

O ator Hudson Joseph Meek, conhecido por atuar no filme "Baby Driver: Em Ritmo de Fuga", morreu aos 16 anos após trágico acidente. O jovem sofreu traumatismo craniano ao cair de um veículo em movimento na noite de quinta-feira (19), e não sobreviveu aos ferimentos.

A imprensa internacional informou que o ator morreu dois dias após o acidente, no sábado, dia 21. No entanto, a notícia só foi divulgada na quarta-feira (25). A polícia de Vestavia Hills está investigando as circunstâncias da morte do artista.

VEJA MAIS

Em meio à dor, a família de Hudson Meek se manifestou nas redes sociais, expressando tristeza pelo ocorrido. “Nossos corações estão partidos ao informar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta terra foram muito curtos, mas ele conquistou muito e impactou significativamente todos que conheceu”, escreveram.

Os familiares também pediram orações enquanto todos processam a perda inesperada e trágica do artista. “Detalhes específicos sobre uma Celebração da Vida de Hudson, que será realizada em 28 de dezembro, assim como informações sobre como contribuir para uma bolsa de estudos em sua memória na Vestavia Hills High School em vez de flores, serão divulgados posteriormente. Por favor, ore pela família e amigos enquanto todos nós lidamos com essa perda inesperada”, acrescentaram.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)