Ator americano é condenado a 5 anos de prisão após agredir e estuprar brasileira

O ator norte-americano Kevin Yungman, de 32 anos, conhecido por ter interpretado pequenos papéis em filmes e séries nos Estados Unidos, foi condenado a cinco anos de prisão após agredir e estuprar uma jovem brasileira de 19 anos. O crime aconteceu em junho de 2018 em Dublin, na Irlanda, mas foi apenas em agosto de 2024 que Yungman foi processado e extraditado de seu país para a Irlanda.

Crime de estupro

De acordo com informações do jornal Irish Times, o ator conheceu a vítima durante uma viagem a Paris, na França. Após esse período, a jovem teve relações sexuais de forma consentida com Kevin na capital irlandesa, mas ela relatou que em um determinado ele a enforcou com as mãos durante o ato.

Logo, a vítima revelou ter ficado bastante assustada com o ocorrido, porém disse que o homem alegou ter feito isso porque fazia parte de uma "estratégia que usava durante a relação".

"Era uma técnica que ele usava quando estava fazendo sexo. Ele disse que quando uma pessoa desmaia parece que você usou drogas", disse a jovem.

VEJA MAIS

Prisão de Kevin Yungman

Kevin Yungman foi preso momentos depois de ter realizado o crime de agressão e estupro, em um aeroporto do país, onde negou que havia cometido o episódio. Para os juízes no tribunal, a vítima revelou que o crime ocorreu logo após ela ter perdido os pais e que por isso chegou a desenvolver alterações de humor, ansiedade, ataques de pânico e pensamentos suicidas, além de ter perdido a fé em Deus.

"Aos 19 anos, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Olhando para trás, eu estava vulnerável quando o conheci e ele viu isso em mim. Isso foi manipulação e não minha culpa”, explicou a jovem brasileira no tribunal.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)