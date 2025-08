'Patrick': Estrela do mar com 'bumbum' é flagrada e surpreende cientistas; assista

"É o Patrick!" disse um dos pesquisadores e mergulhadores ao flagrar um registro inusitado: uma estrela-do-mar cor de rosa com "bumbum", muito semelhante ao personagem do desenho animado Bob Esponja. A cena foi capturada através de uma sonda submarina e durante uma transmissão ao vivo dos cientistas e logo viralizou na internet após os internautas também fazerem a mesma associação. Saiba mais a seguir.

O flagrante aconteceu a 1.200 metros de profundidade, durante uma expedição científica no fundo do mar da Argentina, que explora o cânion submarino de Mar del Plata, no Atlântico Sul.

A missão faz parte de uma campanha científica liderada por pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (CONICET) da Argentina e tem apoio do Schmidt Ocean Institute. A cena ganhou projeção viral após ser espalhada rapidamente por outras plataformas como X e demais redes sociais.

Com braços curtos, textura rugosa e uma coloração alaranjada intensa, a estrela-do-mar chamou atenção pela aparência inusitada. Confira a seguir o vídeo do momento

Segundo especialistas em fauna marinha da Patagônia, as estrelas-do-mar são comuns nessa área, mas a imagem pode ter registrado uma reação do animal ao movimento da água, o que contribuiu para a forma visual captada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)