Atletas alemães das Olimpíadas de Tóquio posam nus para jornal

Os atletas alemães Anna Maria Wagner, Lukas Dauser e Lisa Klein, que são integrantes da delegação do país nas Olimpíadas de Tóquio 2020, chamaram a atenção do público após fazerem um ensaio sem roupa. As informações são do UOL.

As imagens foram feitas e publicadas no jornal Sport Bild, um dos maiores da Alemanha. Nelas, os esportistas fazem uma simulação de uma competição, mas sem roupa alguma.

Seja por seus feitos esportivos ou performance nas olimpíadas, os atletas sempre chamam atenção. A judoca Anna-Maria Wagner ainda aguarda para estreia na competição.

Lukas Dause disputou, nesta segunda-feira (26), a final por equipes da ginástica masculino. Porém, os alemães ficaram na oitava colocação. Ele ainda volta para competir na final individual dos atletas mais completos e nas finais das barras paralelas.

A ciclista Lisa Klein também aguarda para estrear nas olimpíadas. Ela é apontada como uma das favoritas à medalha.