Ataques a carros da Tesla em Las Vegas são Investigados como ato de vandalismo

Cinco veículos da Tesla foram danificados na madrugada de terça-feira (18) em Las Vegas, nos Estados Unidos, em um ataque que incluiu incêndios e disparos de arma de fogo. Dois dos automóveis foram completamente destruídos pelas chamas, enquanto outros apresentaram marcas de tiros, segundo informações das autoridades locais.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas recebeu diversas chamadas relatando incêndios em uma concessionária da Tesla. No local, agentes encontraram a palavra "RESIST" pichada na entrada do estabelecimento, além de indícios de que coquetéis Molotov podem ter sido usados para iniciar o fogo.

VEJA MAIS

A Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo do FBI está colaborando com a polícia local na investigação do caso, que ocorre em meio a uma série de ataques contra empresas ligadas a Elon Musk. Outros incidentes semelhantes foram registrados nos últimos meses, incluindo pichações em placas de concessionárias da Tesla, coquetéis Molotov lançados em estacionamentos de lojas da empresa e estações de recarga incendiadas. Em San Diego, veículos da marca foram encontrados pichados com símbolos nazistas.

Em resposta ao ataque em Las Vegas, Musk se manifestou em sua plataforma X, classificando os ataques contra a Tesla como atos de “terrorismo”. O presidente Donald Trump também se pronunciou na semana passada, afirmando que pretende tratar a violência contra instalações da empresa como “terrorismo doméstico”.

A secretária de Justiça, Pam Bondi, reforçou a gravidade dos ataques. ""O Departamento de Justiça já acusou vários responsáveis com essa perspectiva em mente, incluindo casos que envolvem penas mínimas obrigatórias de cinco anos. Continuaremos com investigações para impor consequências severas aos envolvidos nesses ataques, incluindo aqueles que atuam nos bastidores para coordenar e financiar esses crimes”, afirmou em comunicado".