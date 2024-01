Ataque em larga escala da Rússia atinge casas, edifícios, shopping e fábricas na Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas morreram em um ataque em grande escala da Rússia que atingiu casas, edifícios residenciais, shopping e fábricas na Ucrânia, segundo as autoridades ucranianas. Várias pessoas ficaram feridas no bombardeio desta segunda-feira (8). O governo russo ainda não se manifestou.

VEJA MAIS

Todas as regiões da Ucrânia estão sob alerta de risco para ataques aéreos. Na capital, Kiev, dezenas de pessoas correram para estações de metrô para se abrigarem. Em Kryvyi Rih, no sul do país, onde o bombardeio danificou shopping center e vários edifícios, mais de 15 mil pessoas ficaram sem energia. “O inimigo está atacando violentamente cidades pacíficas”, declarou o prefeito da cidade, Oleksandr Vilkul.

Outras regiões também sofreram danos no ataque desta segunda-feira. Em Kharkiv, no leste da Ucrânia, por exemplo, a ação das forças russas atingiu uma indústria e uma instituição educacional. Além disso, quatro pessoas ficaram feridas em Zaporizhzhia, no sudeste, após explosões em áreas residenciais.

A Força Aérea da Ucrânia afirma que 18 mísseis e oito drones foram interceptados durante o ataque.