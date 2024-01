R70: 'No ano que vem, o inimigo vai sofrer os estragos por parte da nossa produção doméstica'

Invasões de terras

O Brasil fechou 2023 com 72 registros. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária, houve um aumento de 215%.



Retomada

O Exército volta a autorizar novos registros para CACs (Caçadores, Atiradores esportivos e Colecionadores de armas).

"No ano que vem, o inimigo vai sofrer os estragos por parte da nossa produção doméstica.”

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, que durante o discurso de ano novo prometeu “destruir” o Exército russo. Zelensky fazia referência aos drones que estarão no armamento ucraniano em 2024.

EDMILSON

REPROVADO



Pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas Intel avaliou a popularidade dos prefeitos das capitais brasileiras e o resultado não surpreendeu. Na dianteira está o prefeito de Recife, capital pernambucana, João Campos. O jovem gestor de 30 anos tem a aprovação de 81% dos eleitores. Na outra ponta, com o pior desempenho, está o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, cuja gestão é aprovada por apenas 6% do eleitorado.



VIZINHOS



Arthur Henrique, prefeito de Boa Vista (RR), e David Almeida, de Manaus (AM), também se destacam no ranking, com 80% e 79% de aprovação junto ao eleitorado, respectivamente. No vizinho estado do Amapá, Antônio Furlan, gestor da capital Macapá, também apresentou um bom índice, ficando com 78% de aprovação.

EMPRÉSTIMO

CANCELADO



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fará o bloqueio de R$ 326 milhões solicitados por proprietários de empreendimentos localizados em áreas de desmatamento ilegal. Ao todo, segundo os números oficiais, seriam suspensas 1.302 operações de crédito que representam 1% do total de financiamentos já solicitados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (R$ 32,2 bilhões) desde janeiro do ano passado. Os bloqueios foram determinados com base em dados gerados pela ferramenta Map Biomas, que monitora em tempo real todos os biomas brasileiros por meio de satélites de alta resolução. A plataforma gera alertas e laudos com imagens antes e depois dos desmatamentos. Os empreendedores afetados pela medida ainda podem recorrer.

GARRAFAS

DESRESPEITO



Apesar dos decretos municipais proibindo garrafas nas praias de Algodoal e Salinas, o dia seguinte à virada do ano mostrou que ainda falta fiscalização e consciência ecológica entre os banhistas. As imagens captadas ontem mostraram montanhas de lixo. Além de plástico, muitas garrafas de vidro. Também proibidos por lei, os fogos com estampido tiveram sensível redução neste Réveillon, mas ainda teve quem insistisse na prática que afeta principalmente pessoas com deficiência e animais domésticos.

VIAGEM

MAIS CURTA



O governo do Pará assinou Ordem de Serviço para construção e pavimentação de 137 quilômetros da rodovia PA-151, no trecho entre os municípios de Breu Branco a Baião, no Baixo Tocantins. Quando finalizada, a obra vai reduzir a viagem entre as regiões do Tapajós e Baixo Amazonas até a Região Metropolitana de Belém (RMB). Atualmente, o tempo médio de viagem à capital paraense, sem paradas, saindo de Santarém e passando pelos municípios de Rurópolis, Altamira, Breu Branco, Goianésia do Pará (PA-150) e Moju até a chegada à Grande Belém é de 18 horas. Com a conclusão da PA-151, será aberta uma rota alternativa, que vai reduzir esta mesma viagem entre 10 a 12 horas. O investimento previsto é de R$ 250 milhões.

MÍNIMO

DÉFICIT



Em vigor desde ontem, o novo salário mínimo de R$ 1.412 vai atingir 1,9 milhão de trabalhadores paraenses. O aumento real, descontada a inflação, é de 5,77%. O valor a mais pago aos trabalhadores vai injetar R$ 177 milhões na economia do Pará. Segundo cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o valor ideal a ser pago a uma família de quatro pessoas para a manutenção de despesas com moradia, alimentação, saúde, educação e lazer deveria ser R$ 6.294,71.

RIQUEZA

CONCENTRAÇÃO



Um relatório publicado pelo Ministério da Fazenda faz um retrato da distribuição da riqueza no País com base nas declarações do Imposto de Renda. O estudo mostra que o Distrito Federal é a unidade federativa com a maior renda média do Brasil, em torno de R$ 14 mil por mês, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. No Pará, a renda média declarada ficou em R$ 7,9 mil mensais.

EM POUCAS LINHAS

► Primeiro bebê do ano registrado na Santa Casa de Misericórdia do Pará, Antoni Gael Reis nasceu de parto normal com 37 semanas, pesando 3.264 quilos e medindo 51 centímetros. A mãe, Maria Sidiane dos Reis, é natural do município de Garrafão do Norte e contou que seguiu o pré-natal à risca.

► Foi de 40 mil o público estimado pela organização no Réveillon da Estação das Docas. Arthur Espíndola, Fruta Quente, Pinduca, Bateria do Rancho, Eloy Iglesias e banda Warilou se apresentaram.

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou que está executando, no Complexo Bolonha, a montagem do quinto barrilete na Zona de Expansão, e em seguida será feita a implantação de uma nova bomba com vazão de 1.159 metros cúbicos por hora. O barrilete é uma tubulação hidráulica que reduz as perdas de água. A Zona de Expansão atende áreas da Marambaia, Nova Marambaia, Gleba 1, 2 e 3, Costa e Silva, Basa, Rio Negro, Souza, Castanheira, Mendara 1 e 2, Médici 1 e 2, Pedro Álvares Cabral, Magalhães Barata, Euclides Figueiredo, Vitória Régia, Ypuãn, Marex, Bela Vista, Val-de-Cães e Aeroporto, em Belém.

► A Agência Nacional de Saúde Suplementar contabilizou, no final de 2023, 50,9 milhões de brasileiros com planos de assistência médica, 900 mil a mais que no ano anterior. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os Estados com maior taxa de crescimento.

► Mais uma vez se multiplicaram as imagens de carros engolidos pela maré nas praias do Atalaia e Farol Velho, em Salinópolis. Chamou a atenção também a quantidade de carros de luxo atolados na areia.

► O aumento dos casos de covid-19 nos últimos dias de 2023 provocou uma corrida aos pontos de vacinação. Houve filas nos shopping centers. Hoje o atendimento será retomado nas Unidades Básicas de Saúde.