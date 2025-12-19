Ataque dos EUA no Pacífico Oriental contra dois barcos deixa cinco mortos
Dois novos ataques dos Estados Unidos contra barcos no Pacífico Oriental deixaram cinco pessoas mortas, segundo os militares americanos. Em nota publicada no X, o Comando Sul (Southcom) das forças dos Estados Unidos diz que "informações da inteligência" indicaram que a embarcação estava transitando por uma "rota conhecida de narcotráfico".
Cinco "narcoterroristas do sexo masculino" foram mortos nos bombardeios, sendo três na primeira embarcação e dois na segunda, de acordo com o Southcom, que divulgou um vídeo da ação.
Desde o início da campanha antidrogas no Pacífico e no Mar do Caribe, em setembro, os Estados Unidos já bombardearam mais de 25 embarcações, deixando um saldo de pelo menos 104 mortos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA