Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país, diz agência

Agência de notícias afirmou que Khamenei não estaria em Teerã no momento dos ataques e teria sido transferido a local seguro

Estadão Conteúdo
fonte

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que, segundo a emissora, foi alvo de ataques mortais dos EUA e de Israel contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, perto da rota marítima estratégica do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, gerando temores de uma guerra regional, com relatos de explosões em todo o Oriente Médio, enquanto a república islâmica retaliou com uma saraivada de mísseis (ALEX MITA / IRIB TV / AFP)

O ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irã teve como alvos o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, de acordo com a agência Reuters, que atribui a informação a uma autoridade israelense.

A agência de notícias diz que a mesma fonte afirmou que Khamenei não estaria em Teerã no momento dos ataques e teria sido transferido a local seguro.

A Reuters também cita uma fonte iraniana que teria dito que vários comandantes da Guarda Revolucionária do Irã e autoridades políticas teriam sido mortas na ação, mas a agência ressaltou não ter conseguido confirmar a informação de forma independente.

O jornal The New York Times publicou uma foto de satélite que mostra danos e fumaça preta em uma área que pertenceria ao complexo de segurança de Khamenei. A imagem, capturada pelo sistema de satélite da Airbus na manhã de sábado, mostra edifícios destruídos no local, que costuma abrigar o Líder Supremo iraniano.

A ação conjunta acontece após semanas de ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

Em um vídeo de oito minutos divulgado após o anúncio dos ataques militares ao Irã, Trump alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa".

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento.

A mídia estatal do Irã afirmou que os ataques de Estados Unidos e Israel atingiram um número crescente de cidades e alvos no país.

Colunas de fumaça foram vistas sobre Teerã após ataques diretos, com relatos de explosões dentro ou nas proximidades de grandes cidades como Isfahan, Shiraz e Tabriz.

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/ALVOS/KHAMENEI/PEZESHKIAN
