Ataque da Rússia em Kiev atinge prédios da UE e do Reino Unido, e enviado russo é convocado

Estadão Conteúdo

O bombardeio da Rússia na capital da Ucrânia, Kiev, com drones e mísseis na madrugada desta quinta-feira, 28, atingiu o prédio da delegação da União Europeia (UE) e o edifício do British Council na cidade ucraniana, o que fez com que o enviado russo ao bloco fosse convocado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que nenhum funcionário foi ferido com o ataque, e a chefe de Relações Exteriores do bloco, Kaja Kallas, disse que convocará o enviado russo à UE. "Nenhuma missão diplomática deve jamais ser um alvo. Em resposta, estamos convocando o enviado russo em Bruxelas", escreveu em postagem no X.

Após o ataque ao prédio europeu, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, pediu o fim dos ataques e defendeu o aumento de pressão à Rússia para que a guerra chegue ao fim. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a ofensiva. "629 mísseis e drones em uma noite na Ucrânia: este é o desejo de paz da Rússia. Terror e barbárie", escreveu no X. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

