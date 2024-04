Ataque com avião sem piloto deixa 13 feridos em complexo industrial na Rússia

Autoridades russas informaram que um ataque, realizado com um avião modificado para voar sem piloto e reivindicado por Kiev, capital da Ucrânia, deixou 13 pessoas feridas em um complexo industrial na Tartaristão (uma das mais desenvolvidas unidades da Federação da Rússia) nesta terça-feira (2). A região, localizada a mais de 1.100 km da fronteira com a Ucrânia, foi alvo do incidente.

Embora a Ucrânia costume realizar ataques com drones ou sabotagens em território russo, é incomum que tais ataques afetem infraestruturas tão distantes da fronteira. Uma fonte do setor de Defesa ucraniano, em entrevista à AFP, afirmou que a operação foi realizada pelo GUR, o serviço de inteligência militar da Ucrânia, responsável por ataques semelhantes contra instalações russas em outras ocasiões.

O líder tártaro Rustam Minnikhanov, por meio de seu serviço de imprensa no Telegram, relatou os ataques com drones em fábricas na Tartaristão, mais especificamente em Yelábuga e Nizhnekamsk. Apesar do ocorrido, o comunicado ressaltou que os ataques não causaram danos graves nem prejudicaram o funcionamento das fábricas.

O Ministério da Saúde do Tartaristão confirmou que 13 pessoas ficaram feridas devido ao incidente. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assegurou que o Exército russo está empenhado em reduzir e eliminar completamente a ameaça de futuros ataques ucranianos no território russo.