Motorista tenta invadir sede do FBI nos EUA e é preso; esquadrão antibombas inspecionou carro

Um homem foi preso na última semana após tentar invadir um prédio do FBI em Atlanta, nos Estados Unidos, com um veículo SUV. De acordo com a polícia, o suspeito tentou passar pelo portão de segurança seguindo de perto um outro carro, mas foi parado por uma rampa de segurança que impede a passagem de veículos não autorizados.

Após o carro ser parado, o homem desceu do veículo e tentou entrar no prédio, mas fugiu antes de ser preso por agentes do FBI que estavam nas redondezas. Não houve feridos e, como precaução, um esquadrão antibombas varreu a área e o SUV.

Segundo a rede de televisão CBS, nenhuma arma foi encontrada com o suspeito, que foi levado para um hospital local para avaliação de saúde. O FBI ainda não divulgou as motivações para a tentativa de invasão.

O FBI está investigando o caso e ainda não divulgou a identidade do suspeito. As autoridades estão trabalhando para determinar se ele agiu sozinho ou se há outras pessoas envolvidas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)