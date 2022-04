Astro de 'The Flash', Ezra Miller é preso pela segunda vez em menos de um mês

O astro do filme 'The Flash', Ezra Miller, foi preso pela segunda vez em menos de um mês no Havaí. A segunda prisão do ator aconteceu nesta terça-feira, 19, por agressão em segundo grau.

Segundo informações da polícia, o ator, irritado, jogou uma cadeira em uma festa e acertou a testa de uma mulher. A vítima teve um ferimento no rosto, mas não quis receber atendimento médico.

Miller já havia se envolvido em outra confusão no final do mês de março, quando também acabou preso por assédio e conduta imprópria. Na ocasião, ele foi liberado após pagar fiança de US$ 500 (aproximadamente R$ 2,3 mil).

Segundo testemunhas, o astro de 'The Flash' teria se enfurecido após pedirem que ele se retirasse de uma reunião em uma casa na região de Pahoa. O herói dos quadrinhos da DC foi liberado. A polícia investiga o incidente.



Primeira prisão

O ator responde ainda pelas acusações de assédio e conduta imprópria. No dia 29 de março deste ano, em um bar, Miller gritou frases obscenas e arrancou o microfone da mão de uma mulher que estava cantando no karaokê. O ator ainda atacou um homem que estava jogando.

Leia mais: