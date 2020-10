Árvore é aposta para vacina contra covid-19; entenda

Pesquisadores da empresa chilena de biotecnologia Desert King apostam em uma substância extraída da casca e da madeira de uma árvore nativa chamada quilaia. A substância é usada na imunização contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pela farmacêutica americana Novavax.

No último dia 25, a empresa anunciou que a vacina entrou na fase 3 de testes. No mundo, onze pesquisas já alcançaram tal etapa. Até 10 mil voluntários, com idades entre 18 e 84 anos, deverão participar do estudo.

O diretor administrativo da empresa, Andrés González, acredita que a farmacêutica poderá começar a produzir as doses da vacina já no início de 2021, após a conclusão do estudo de fase 3.

Quilaia

Conhecida como “árvore de casca de sabão”, a quilaia (Quillaja saponaria) contém em sua casca cinza e rachada compostos chamados saponinas. Essas substâncias são tensoativos naturais à base de plantas. Ou seja, são semelhantes ao sabão que, entrando em contato com a água, desenvolvem uma espuma estável.

As estruturas chamadas saponinas diminuem a tensão superficial dos líquidos e podem ligar substâncias que normalmente se repelem, como água e gordura ou óleo.

“A vacinação é composta por dois elementos: o antígeno e o chamado adjuvante”, explica Andrés González. O diretor completa: “O antígeno ativa as defesas do próprio corpo, enquanto o adjuvante transporta o antígeno para as células. Além disso, essa substância aumenta a resposta imunológica do corpo”.

A farmacêutica examinou as diferentes propriedades das cerca de 50 saponinas da quilaia. Pelo estudo, foi possível identificar duas substâncias capazes de atuarem como adjuvantes: QS7 e QS21. “Já estamos produzindo quantidades industriais de saponinas de quilaia para Novavax”, garantiu González.

A espécie da árvore pode atingir 20 metros de altura e ter um tronco de até 1,5 metro de diâmetro.

Suas folhas sempre verdes e lisas como o couro, escondem pequenas flores branco-amareladas em forma de estrelas.

A quilaia floresce de outubro a janeiro e fornece um mel aromático no período entre a primavera e o verão. As cápsulas das frutas lembram o anis estrelado.

Medicina tradicional

Desde o século 17, o povo indígena mapuche, nativo do Chile, conhece e utiliza as propriedades medicinais da casca e das flores da árvore que chamam de Küllay.

O extrato da casca é utilizado como expectorante em casos de doenças respiratórias. Uma infusão ou tintura alcoólica de suas flores também é usada para tratar doenças reumáticas. E o extrato de sua casca pode ajudar contra doenças estomacais.

Além disso, a casca foi usada como xampu natural no passado. Hoje, a substância espumante também é usada na indústria alimentícia, como por exemplo, na produção de cerveja e outras bebidas.