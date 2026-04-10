Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Artemis II: Astronautas retornam após sobrevoo recorde na Lua

Cápsula Órion realizou amerissagem na costa de San Diego, Califórnia, finalizando jornada de 9 dias

O Liberal

Nesta sexta-feira, 10, os quatro astronautas da Missão Artemis II — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — retornaram à Terra. A cápsula Órion realizou a amerissagem na costa de San Diego, na Califórnia, após um sobrevoo histórico na Lua.

A tripulação da Agência Espacial Norte-Americana (NASA) viajou mais longe da Terra do que qualquer ser humano na história. Eles superaram o recorde estabelecido pela Apollo 13 em 1970, marcando um novo patamar para a exploração espacial.

Reentrada e o desafio crítico da missão

“Que jornada! Estamos estáveis, com quatro tripulantes saudáveis”, celebrou Reid Wiseman, comandante da Artemis II. A declaração foi recebida com alívio pelo centro de comando da missão, localizado em Huston.

A reentrada na atmosfera terrestre é considerada um dos momentos mais críticos de qualquer missão espacial, equiparando-se em complexidade ao próprio lançamento. Durante este estágio, a cápsula Órion reentrou na atmosfera a uma velocidade de quase 30 mil km/h. Essa fricção gerou temperaturas extremas, que atingiram a marca de 2.700ºC.

Duração da missão e o resgate final

A missão durou 9 dias, 1 hora, 31 minutos e 35 segundos. O momento da amerissagem da cápsula Órion foi registrado às 21:07:47, no horário de Brasília.

Após o pouso na água, os astronautas aguardam o resgate pela Marinha dos Estados Unidos, ainda dentro da cápsula. Devido aos quase dez dias em condições de gravidade próxima de zero, o corpo dos tripulantes precisa de um período de adaptação.

Assim que forem resgatados, eles serão levados a um navio. No local, passarão por um exame médico completo para avaliação detalhada de sua saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO

Artemis II

Astronautas

retorno
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

CONFLITO

Fotos de crianças mortas na guerra são colocadas em avião da delegação do Irã rumo ao Paquistão

A foto mostrava Qalibaf olhando para quatro retratos de crianças, cada um colocado em um assento de avião com uma mochila infantil e uma flor

10.04.26 21h16

Ormuz segue com fluxo limitado com 14 travessias em 8 e 9 de abril, diz MarineTraffic

10.04.26 20h11

Delegação do Irã chega ao Paquistão para negociações com os EUA

10.04.26 19h46

Líbano: Negociações com Israel vão começar na 3ª-feira em Washington

10.04.26 19h16

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda