Artemis II: Astronautas retornam após sobrevoo recorde na Lua

Nesta sexta-feira, 10, os quatro astronautas da Missão Artemis II — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — retornaram à Terra. A cápsula Órion realizou a amerissagem na costa de San Diego, na Califórnia, após um sobrevoo histórico na Lua.

A tripulação da Agência Espacial Norte-Americana (NASA) viajou mais longe da Terra do que qualquer ser humano na história. Eles superaram o recorde estabelecido pela Apollo 13 em 1970, marcando um novo patamar para a exploração espacial.

Reentrada e o desafio crítico da missão

“Que jornada! Estamos estáveis, com quatro tripulantes saudáveis”, celebrou Reid Wiseman, comandante da Artemis II. A declaração foi recebida com alívio pelo centro de comando da missão, localizado em Huston.

A reentrada na atmosfera terrestre é considerada um dos momentos mais críticos de qualquer missão espacial, equiparando-se em complexidade ao próprio lançamento. Durante este estágio, a cápsula Órion reentrou na atmosfera a uma velocidade de quase 30 mil km/h. Essa fricção gerou temperaturas extremas, que atingiram a marca de 2.700ºC.

Duração da missão e o resgate final

A missão durou 9 dias, 1 hora, 31 minutos e 35 segundos. O momento da amerissagem da cápsula Órion foi registrado às 21:07:47, no horário de Brasília.

Após o pouso na água, os astronautas aguardam o resgate pela Marinha dos Estados Unidos, ainda dentro da cápsula. Devido aos quase dez dias em condições de gravidade próxima de zero, o corpo dos tripulantes precisa de um período de adaptação.

Assim que forem resgatados, eles serão levados a um navio. No local, passarão por um exame médico completo para avaliação detalhada de sua saúde.