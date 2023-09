Arqueólogos descobrem novo palácio Maia com 1.500 anos de idade; veja onde

Durante as escavações preliminares para a construção do projeto ferroviário do Trem Maia, arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) fizeram uma descoberta notável no sudeste do país. Eles encontraram um palácio com características semelhantes às ruínas maias encontradas na Guatemala.

O achado ocorreu na zona arqueológica de Kabah, situada na região de Puuc, no estado de Yucatán, no México. Além do valor histórico e cultural, esta descoberta pode lançar luz sobre um período significativo de migração que ocorreu há milhares de anos na região.

O palácio, que se estima ter mais de 1.500 anos de idade, oferece insights fascinantes sobre a civilização maia e arquitetura. A relevância histórica do achado reforça ainda mais a importância da preservação e do estudo contínuo das civilizações antigas que habitavam essa região do mundo.