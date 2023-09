Arqueólogos descobrem múmia 'cabeluda' de mil anos; veja as fotos

Uma múmia com cerca de mil anos, ostentando cabelos compridos, foi recentemente encontrada em um sítio arqueológico situado em um bairro residencial da cidade de Lima, no Peru. As imagens foram compartilhadas pelo Museu do Sítio de Huaca Pucllana por meio de uma postagem no Facebook. Para os pesquisadores, a descoberta é emocionante: "No âmbito do projeto de investigação de 2023, foi achado um contexto funerário do período Ychsma localizado no topo da pirâmide de Pucllana".

De acordo com a líder da equipe de arqueólogos, Mirella Ganoza, em declarações à agência Reuters, os restos mortais pertenciam a um indivíduo adulto, embora o gênero não tenha sido identificado. A múmia foi encontrada com as pernas dobradas e cabelos longos, além de apresentar uma mandíbula praticamente intacta. Em sua mão esquerda, segurava uma espécie de bolsa tecida, contendo peças de metal verde.

O arqueólogo Frank Baquerizo ressaltou a descoberta de artefatos de cerâmica no túmulo da múmia. Entre eles, destaca-se um vaso comum e outro recipiente vazio, decorado de acordo com os padrões típicos da cultura Chancay. De acordo com informações fornecidas pelo museu, o indivíduo mumificado remonta aos primórdios da cultura Ychsma, que viveu na costa central do Peru durante um período de reorganização social anterior à chegada dos Incas à região.

Conforme Mirella Ganoza, chefe da equipe de arqueólogos, observou: "Até 2015, a presença da cultura Ychsma era conhecida a partir de oferendas feitas com cabelo humano em mates ou embrulhadas em folhas de achira achadas em diferentes áreas desta esplanada, até mesmo em fendas", segundo a chefe da equipe de arqueólogos.