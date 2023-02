Brinquedo sexual mais antigo do mundo pode ter sido encontrado por arqueólogos

Um objeto intrigante encontrado em um forte romano na Muralha de Adriano pode ter sido usado como um brinquedo sexual no século II. Arqueólogos acreditam que este artefato, encontrado em uma vala no forte Vindolanda, pode ser o falo de madeira mais antigo já descoberto em qualquer parte do antigo Império Romano.

Inicialmente, os pesquisadores pensaram que o objeto fosse um utensílio para tecelagem, mas a análise mais detalhada revelou que ambas as extremidades estavam visivelmente mais lisas, sugerindo uso repetido ao longo do tempo. O objeto mede cerca de 16 cm e foi encontrado junto a dezenas de sapatos, acessórios e outras pequenas ferramentas, além de retalhos de couro.

Rob Collins, professor de arqueologia na Universidade de Newcastle, afirmou que "sabemos que os antigos romanos e gregos usavam instrumentos sexuais — este objeto de Vindolanda pode ser um exemplo disso".

Na época do Império Romano, acredita-se que os falos ofereciam proteção contra a má sorte, sendo comuns em obras de arte, cerâmica, joias e até mesmo como estátuas.

Outra possibilidade é que o objeto tenha sido usado como um pilão para moer ingredientes para cosméticos ou remédios, ou que sua forma tenha sido pensada para adicionar propriedades consideradas mágicas.

"O falo de madeira pode muito bem ser o único que sobreviveu daquela época, mas é improvável que tenha sido o único do tipo usado no sítio arqueológico, ao longo da fronteira, ou até mesmo na Grã-Bretanha romana", disse Barbara Birley, curadora do Vindolanda Trust, onde o objeto está agora em exposição.