Mulher evita assalto em sex-shop batendo em bandido com pênis de borracha de 45cm

Um pênis de borracha foi usado para impedir um assalto a um sex-shop. Uma funcionária da loja usou o objeto de 45 centímetros para bater e expulsar o assaltante o local, no último sábado (24), na cidade de Novokuznetsk, na Rússia. As informações são dos jornais Daily Mail e Correio 24 Horas.

A vendedora, que não teve o nome divulgado, estava trabalhando quando um homem entrou na loja segurando o que parecia ser uma pequena faca. O suspeito se aproximou do caixa e anunciou o assalto. Foi quando a funcionária revidou e o agrediu com o dildo de duas pontas.

O brinquedo sexual que “ajudou” na defesa do sex-shop tem duas "cabeças" e é feito para ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo ou por uma só que queira estimular áreas diferentes.

A tentativa de assalto foi registrada pelo circuito interno de segurança da loja e viralizou nas redes sociais.

Pelas imagens é possível ver o homem ameaçando a atendente com uma pequena lâmina. Ela finge se abaixar e pega o pênis de borracha no balcão. Depois, bate na cabeça do ladrão com o objeto antes de expulsar o criminoso.

Nenhum dinheiro foi roubado e ninguém ficou ferido na tentativa de roubo, que está sendo investigada pela polícia russa.