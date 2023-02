Homem fantasiado de 'pinto' é preso por importunação sexual

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro no último domingo (19) por assediar mulheres em um bloco de rua no Centro do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele estaria se aproveitando do fato de estar fantasiado de pênis para perseguir as foliãs. O comportamento do 'folião' incomodou os brincantes, que acionaram a PM.

O flagrante da prisão rapidamente se espalhou pela internet e, claro, não passou batido pelos internautas, que aproveitaram para fazer piada com a situação.