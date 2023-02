Blocos de rua mantém tradição de festa popular na Região Metropolitana de Belém

Os blocos de rua são um símbolo do Carnaval da Região Metropolitana de Belém. Em Icoaraci, quem promete animar os moradores é o bloco carnavalesco Rabo do Peru, que voltará às ruas do distrito, na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22 de fevereiro, após dois anos sem desfilar. Na última apresentação, em 2020, o bloco que tem 28 anos de existência conseguiu reunir 200 mil foliões. Já para o retorno, a expectativa é que o número de brincantes, que frequentaram o bloco no último ano antes da pandemia, seja alcançado, ou quiçá multiplicado.

Neste ano, o tema do desfile será “Creio que dias melhores virão”, que traz à tona um desejo íntimo do fundador do bloco, Marcos Moraes: a conversação dos blocos de rua. Auto-intitulado como o representante da alegria, ele se diz entusiasmado para colocar o trio elétrico nas ruas e animar os brincantes. A Banda Portal do Arrocha e Júnior Rêgo são uma das atrações que vão agitar o público de foliões.

“Esse ano de 2023 vai ser o maior evento que vamos fazer. Nós estamos esperando 200 mil pessoas. Todos são bem-vindos, amigos, famílias, crianças. O que queremos é fazer uma grande festa e mostrar a importância de conservar a tradição do carnaval de rua, que não pode se perder, e nós temos essa missão”, disse.

O bloco irá desfilar como parte da programação de carnaval da Prefeitura de Belém, por meio da por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), e, por isso, mudou o trajeto. O evento está previsto para começar às 12h, com a distribuição de um sopão de mocotó, o famoso “Sopão do Peru”, e encerrar por volta das 18h30.

“O ‘Rabo do Peru’ vai sair da Soledade, vai subir a Quarta Rua, que é a 15 de Agosto, e vai direto. Começa o desfile oficial no canto da Berredos com a 15 de Agosto e segue até a Pimenta Bueno’, explicou Marcos esclarecendo que após a dispersão, o bloco não faz e nem participa de nenhum evento secundário em Icoaraci.

Circuito Mangueirosa

Belém foi palco da terceira edição do Circuito Mangueirosa, que buscou resgatar o Carnaval de rua na cidade, nos últimos dias 18 e 19. Hoje, na terça-feira (21) e sábado (25) a festa irá continuar de forma gratuita com um cortejo saindo do Complexo Ver-o-Rio, bairro do Umarizal, por volta das 15h às 19h30 . No ponto turístico foi montado um palco principal para divertir os foliões.

Uma programação em local fechado, o tradicional “after”, está sendo mantido esse ano na Sunrise Lounge Bar, com atrações convidadas e cobrança de ingressos a preços populares. Cada dia do Circuito foi organizado para apresentar um bloco de carnaval diferente. Pelo evento já tiveram atrações comandadas pelo Bloco Lambateria e Bloco Toma Tua Pisa.

Nesta segunda-feira (20), será a vez do Bloco Lucha Libre; na terça-feira (21), o tradicional Bloco Filhos de Glande. A novidade deste ano é o desfile do Bloco “Tchau, Tchau, Amor”, no próximo sábado (25), com uma programação de “ressaca” do Carnaval para matar a saudade do período.

Entenda como vai funcionar o Circuito Mangueirosa:

Pitiú

Programação aberta ao público e gratuita que ocorre no palco montado no palco Ver-o-Rio. As atrações vão começar a se apresentar de 15h às 19h30.

Revoada

O cortejo percorre a Avenida Marechal Hermes encerrando pontualmente às 22 horas na Praça Waldemar Henrique.

Banzeiro

A festa fechada, única com cobrança de ingresso a preços populares, que este ano será realizada na Sunrise Lounge Bar, no bairro da Municipalidade, 488. Inicia às 21h.

PROGRAMAÇÃO

20/02/2023 (Segunda-feira)

Ver-o-Rio

15h às 16h30 - DJ Ananindeusa

16h30 às 17h30 - Carimbó Sancari + Íris da Selva

17h30 às 18h - DJ Ananideusa

18h às 19h30 - Arthur da Silva convida Aila, Thalia Sarmanho e Flor de Mururé

Cortejo

20h às 22h - Metaleiras da Amazônia com Karina Brito e Isabelly Coelho + Comissão Afrontosa Themonias

After

22h à 0h - DJ Damaso x Nat Vianna

0h às 2h - Tonny Brasil / Maderito & Banda Bundas

2h às 3h - DJ Lux x Roberto

3h às 4h - DJ MauVii x Celine

21/02/2023 (Terça-feira)

Ver-o-Rio

15h às 16h - DJ Seu Edvaldo

16h às 17h30 - Donas da Folia com Mariza Black, Nega Rô, Marta Mariana e Ruth Costa

17h30 às 18h - DJ Seu Edvaldo

18h às 19h30 - Orquestra Carnafônica com Naieme, Nirah Duarte, Malu Guedelha e Renata Del Pinho

Cortejo

Arthur Espíndola, Juliana Sinimbu e Sandrinha + Comissão Afrontosa Themonias

After

22h a 0h: DJ Jack Sainha

0h às 2h: Orquestra Aerofônica com Antônio de Oliveira, Matemba e Sammliz

2h: DJ Will Love

25/02/2023 (Sábado)

Ver-o-Rio

15h às 16h: DJ Tchau Tchau Amor

16h às 17h30: DJ Raul Bentes

17h30 às 19h: Tambores do Pacoval + Participação Eduardo do Norte

19h às 20h – Raul Bentes

Cortejo

20h às 22h - Banda do Bloco + participações: Iara Mê, Larissa Leite e Marcelo Brazão

After

21h à 22h30 - DJ Tchau Tchau Amor

22h30 à 00h30 – DJ Baby Princess

00h30 às 2h30 - Gabriel Xavier + participações Bruno Rodriguez e Marina Morais

2h30 às 4h - DJ Rony do Guamá