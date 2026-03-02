Argentina: em discurso inflamado no Congresso, Milei ataca a oposição e elogia Trump

O presidente da Argentina, Javier Milei, proferiu no domingo, dia 1º, um discurso no Congresso. Na ocasião, ele destacou as conquistas do governo, atacou a oposição e elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O discurso anual do Estado da Nação teve duração de 90 minutos. A fala foi marcada por gritos e ofensas aos parlamentares oposicionistas, que foram chamados de "ladrões", "assassinos" e "ignorantes" por Milei.

O presidente argentino enfatizou a necessidade de manter o alinhamento com os Estados Unidos. Ele destacou o sucesso da ajuda financeira fornecida por Washington no ano passado.

Relação com os Estados Unidos

Milei afirmou: "Temos que criar o século das Américas. Fazer a América Grande Novamente". Esta declaração faz referência ao mote de Donald Trump.

O presidente argentino mencionou ter uma "relação especial" com o presidente dos Estados Unidos, reforçando sua admiração.