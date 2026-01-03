Capa Jornal Amazônia
Arábia Saudita volta a bombardear separatistas em Mukalla, no Iêmen

Estadão Conteúdo

Separatistas do sul do Iêmen afirmaram que aviões sauditas realizaram novos ataques aéreos, neste sábado, 3, contra um campo militar na cidade portuária de Mukalla e em outras áreas onde suas forças estão estacionadas, enquanto tropas apoiadas por Riad avançavam para retomar a cidade.

Não houve comentário imediato da Arábia Saudita. Nas últimas semanas, o reino bombardeou o Conselho de Transição do Sul (STC) e interceptou um suposto carregamento de armas dos Emirados Árabes Unidos destinado ao grupo separatista.

Segundo o canal AIC, ligado ao STC, as bombas atingiram o campo da Brigada Barshid, a oeste de Mukalla, em Hadramaut - uma das duas províncias ocupadas pelo STC no mês passado.

O Iêmen vive uma guerra civil há mais de uma década. Rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, controlam boa parte do norte, enquanto uma coalizão liderada pela Arábia Saudita sustenta o governo internacionalmente reconhecido no sul. Membro dessa coalizão, os Emirados Árabes Unidos também apoiam os separatistas, que defendem a restauração de um Estado independente no sul.

Os ataques sauditas ocorreram um dia depois de o STC anunciar uma constituição para um futuro país sul-iemenita. Em dezembro, o grupo avançou sobre Hadramaut e Mahra, assumindo uma região rica em petróleo e expulsando aliados das forças Escudo Nacional, apoiadas pelos sauditas.

Sob pressão de Riad e após ultimato das forças anti-Houthi, os Emirados Árabes anunciaram hoje a retirada de todas as suas tropas do Iêmen.

As tensões agravam as relações entre sauditas e emiratis, rivais em questões econômicas e estratégicas no Golfo e no Mar Vermelho, embora oficialmente compartilhem o objetivo de restaurar o governo iemenita.

Um dirigente do STC afirmou que mais de 100 ataques sauditas atingiram Hadramaut em 24 horas, causando mortos e feridos. Residentes relataram que Mukalla está agora sob controle da Confederação das Tribos de Hadramaut e das forças Escudo Nacional.

O coronel Ahmed Baqatyan, comandante tribal, justificou o ataque ao campo Barshid dizendo que ele fica na rota para Áden e poderia servir de base para um contra-ataque separatista.

O Ministério dos Transportes, ligado ao STC, acusou Riad de bombardear o aeroporto de Seiyun, danificando a infraestrutura e prejudicando voos.

Mais cedo, a chancelaria saudita anunciou plano de reunir, em Riad, todas as facções do sul para discutir uma solução "justa" para a causa separatista a pedido de Rashad al-Alimi, chefe do Conselho de Liderança Presidencial do Iêmen.

Nesta sexta, 2, confrontos entre forças Escudo Nacional e aliados separatistas deixaram pelo menos oito mortos.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Palavras-chave

Arábia Saudita

Iêmen

ataque

Mukalla
Mundo
