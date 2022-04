Ar-condicionado portátil: conheça o produto privativo capaz de resfriar todo o corpo

Nem sempre a sombrinha ou um abanador são capazes de dar conta das altas temperaturas do verão no Brasil, por exemplo. E quando o calor chega, não tem escapatória, são dias de suor. E foi pensando climas ensolarados que uma empresa norte-americana, da cidade de Colorado Springs, montou um ar-condicionado privativo portátil capaz de resfriar todo o corpo. O produto tem apoio de um financiamento coletivo, na plataforma Kickstarter, e será lançado em maio.

Como o ar-condicionado privativo portátil funciona?

O Metaura Pro conta com um sistema de refrigeração portátil, por meio de um aplicativo próprio, que consegue produzir ar de 7 a 18 graus Fahrenheit (de -7 a -13Cº). A temperatura é mais fria que a do ambiente, porém o aparelho conta com uma regulação por inteligência artificial. Conta, ainda, com uma placa refrigerada a líquido de equalização de calor, capaz de baixar temperaturas quentes. O equipamento é alimentado por um motor PWM twin-turbo e módulos de refrigeração compostos por 26 peças leves.

Onde o ar-condicionado privativo portátil pode ser usado?

O produto deve ser ligado no pescoço da pessoa, o que vai resfriar todo o corpo, dissipando o calor.

Quanto tempo dura uma carga ar-condicionado privativo portátil?

O Metaura Pro tem um funcionamento de bateria recarregável, que dura até 8 horas. O peso do aparelho fica em torno de 400 gramas.

Onde comprar o ar-condicionado privativo portátil?

Nesse primeiro momento, está aberto o financiamento coletivo para o lançamento do Metaura Pro. Quem quiser ajudar, pode contribuir com lances de a partir de 159 dólares. A recompensa é um desconto de 20% no preço de varejo do equipamento, além de um exemplar dele e um cabo de carregamento USB-C.