Casinha de cachorro com ar condicionado viraliza nas redes sociais

Os dias estão cada vez mais quentes e isso não é sentido não só pelos humanos. Pensando nisso, os donos da cachorra "Hanna" instalaram um ar-condicionado na casinha de tijolos do animal. As imagens viralizaram nas redes sociais.

A foto mostra a casinha com o nome de Hana escrito em cima da porta. O ar-condicionado fica no alto e o motor do dispositivo fica para o lado de fora. O post da casinha de Hana deu o que falar e já está com mais de 13 mil curtidas.

"Serenidade no olhar de quem ‘tá’ pensando: 'trabalha pra pagar meu conforto, humano', brincou um homem. "Alguém coloca uma portinha na casinha da Hana. Não vai ficar muito gelado sem a portinha", aconselhou uma moça. "E eu aqui com meu ventilador que parece um barco quando liga", lamentou outra.