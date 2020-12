A cadela de raça pastor alemão Hanna que teve a sua história contada na última quinta-feira (10), pelo Portal O Liberal depois de ter viralizado nas redes sociais após ganhar uma casinha com ar-condicionado para se refrescar do calor tocantinense é de um post antigo, que repercutiu em 2015.

No entanto, o carinho e as boas lembranças que o microempresário Wyomar Ramos, de 44 anos, e a sua família guardam da Hanna serão eternos, isso porque a cadelinha, que tinha seis anos de idade, morreu no dia 22 de maio deste ano, em Guaraí, na região central de Tocantins, após contrair calazar.

Conheça a história da cadela que ganhou uma casinha com ar-condicionado Hanna ao lado de seu tutor Wyomar. (ARQUIVO PESSOAL) Ramos reformou a casa de Hanna com ajuda de uma amigo que doou as tintas e as ferragens. (ARQUIVO PESSOAL) A cadela de raça pastor alemão Hanna em sua casinha reformada. (REPRODUÇÃO\GUARAÍ NOTÍCIAS) O ar-condicionado instalado na casinha de Hanna. (ARQUIVO PESSOAL) Wyomar instalando o ar-condicionado. (ARQUIVO PESSOAL)

“Ela ficou doente e fizemos o tratamento. Contratei dois veterinários, mas infelizmente já era tarde e não tinha como salvar ela. Foi uma perda muito grande”, lamenta o tutor.

Hanna veio para o lar da família de Wyomar com apenas três meses de idade, e logo virou o xodó de todos. Ele conta que a cadelinha sempre mostrou gostar de ambientes fresquinhos e sempre procurava os cômodos que tinham ar-condicionado.

A ideia de criar um local para que a cadelinha pudesse desfrutar de um pouco de conforto veio da filha do microempresário, Wiomara, que percebeu o quanto Hanna era sensível ao calor.

Com o incentivo do primogênita, Wyomar que trabalha com instalações e manutenções de aparelhos refrigerados surpreendeu toda a cidade ao instalar um ar-condicionado na casinha da cachorra.

“Um dia de calor a minha filha estava jogando água nas plantas e para onde ela [Wiomara] lavava a mangueira, a Hanna corria e ia em direção da água. Então, minha filha começou a jogar água [na cadela], e disse: ‘por quê o senhor não instala um ar-condicionado na casa da Hana?’”, conta.

A primeira casinha de Hanna era bem simples. Mas, após algumas aparições nas mídias, a cadelinha, que virou atração no município, ganhou uma bela reforma em sua casa, com direito a pintura, forro de PVC, porta de vidro e até um local para que a cachorrinha fizesse suas necessidades.

Wyomar conta que teve ajuda de uma amigo que doou as tintas e a ferragem para que a reforma fosse concluída. E, quando questionado sobre se alguém ficou enciumado com tantos cuidados à Hanna, ele diz que somente a ex-esposa foi contra, por receio que a energia viesse alta, mas que depois ela não se importou.

"Significou muito pra mim. Ela [Hanna] era da minha família. Eu não pensei duas vezes em fazer isso [colocar o ar-condicionado], porque via o sofrimento dela com o calor”, afirma.

“A gente que é ser humano, que pode ir ao banheiro tomar banho , pode ir para o quarto ligar um ar-condicionado, pode pegar um ventilador já passou mal. Imagine um animal que não fala, a gente não sabe, a gente sente, a gente vê o comportamento deles, a gente tira mais ou menos uma ideia", complementa.

Mesmo após sete meses do óbito de Hanna, Wyomar diz ainda manter a casinha do mesmo jeito para manter lembranças de sua companheira.

“Eu olho e sinto saudade dela. Tenho o objetivo de ter outro animal e quero que seja da mesma raça, fêmea e com o mesmo nome, que seja parecida com ela”, diz saudoso.

Repercussões nacionais

A história da cadelinha Hanna ficou conhecida graças ao Portal Guaraí Notícias, que foi o primeiro a repercutir que Wyomar tinha instalado um ar-condicionado na casa de seu animal de estimação.

“Gosto até de brincar com ele [o dono do site] foi o padrinho da Hanna. Quando ela faleceu, ele foi o primeiro a saber”, diz o miniempresário.

A TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, em Tocantins, e os programas ‘Encontro com Fátima Bernardes' e ‘Fantástico’ também contaram a história da cachorrinha.