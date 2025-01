Aprovação do casamento gay entra em vigor na Tailândia; cerimônias começam nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (23), a Tailândia se tornará o primeiro país do Sudeste Asiático a reconhecer a igualdade no casamento, marcando uma vitória histórica para a comunidade LGBTQIAPN+. Centenas de casais do mesmo sexo já se preparam para oficializar suas uniões ainda nesta semana.

O projeto de lei que garante direitos plenos a casais do mesmo sexo foi aprovado pelo parlamento em 2024, com 400 dos 415 parlamentares votando a favor, e posteriormente sancionado pelo rei. A legislação assegura direitos legais, financeiros e médicos iguais, incluindo adoção e herança, consolidando a Tailândia como uma das nações mais progressistas da Ásia em relação aos direitos da comunidade.

“Isso pode ser um modelo para o mundo porque agora temos a Tailândia como exemplo. Há uma verdadeira igualdade no casamento na Tailândia”, afirmou Kittinun Daramadhaj, advogada e presidente da Rainbow Sky Association of Thailand, que lutou por mais de uma década por essa conquista.

VEJA MAIS

Celebrações pelo país

As comemorações estão sendo organizadas em diversas regiões, incluindo Pattaya, Chiang Mai e a capital, Bangkok. No centro de Bangkok, pelo menos 200 casais participarão de um casamento coletivo em um shopping popular, em um evento promovido pelo Bangkok Pride em parceria com as autoridades locais.

Bandeiras do arco-íris vão colorir a cidade, e um “tapete do orgulho” será desenrolado para recepcionar os recém-casados, ao som de apresentações de celebridades e performances de drag queens.

A primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra destacou a importância do momento em um evento recente que reuniu ativistas LGBTQ+ e casais. “Isso demonstra que a Tailândia está pronta para abraçar a diversidade e aceitar o amor em todas as suas formas. Hoje mostra que nosso país está aberto e receptivo”, declarou ela.

Com a nova legislação, a Tailândia se junta a Taiwan e ao Nepal como as únicas nações asiáticas a permitir uniões entre pessoas do mesmo sexo.

O país, já conhecido por sua vibrante cena LGBTQ+, se consolida como um destino acolhedor para moradores e turistas que celebram a diversidade e a igualdade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)