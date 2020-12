Apresentadora de televisão é assassinada no caminho para o trabalho

A caminho da redação de um canal privado de televisão, a apresentadora Malalai Maiwand e seu motorista foram mortos a tiros nesta quinta-feira (10) no Afeganistão. O assassinato aconteceu em Jalalabad, no leste do país, a 100 quilômetros da fronteira com o Paquistão, local que é cenário frequente de atentados. Esse é o terceiro assassinato de um profissional da imprensa no país desde novembro.

Segundo o comunicado oficial do governo regional, "homens armados não identificados abriram fogo e mataram a jornalista e ativista Malalai Maiwand e seu motorista em Jalalabad". A província de Nangarhar, onde fica Jalalabad, é um reduto de muitos grupos jihadistas (muçulmanos violentos), incluindo os membros dos grupos Talibã e Estado Islâmico.

Os ataques contra jornalistas, políticos, religiosos e ativistas dos direitos humanos aumentaram nos últimos meses, apesar das negociações de paz em Doha entre o governo afegão e os talibãs. A notícia foi confirmada por Engineer Zalmai, diretor da emissora Enekaas.