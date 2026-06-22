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Após sinais de progresso, EUA e Irã se prepararam para segundo dia de negociações na Suíça

Os mediadores do Catar e do Paquistão saudaram o que chamaram de "progresso encorajador" feito durante as conversas

Estadão Conteúdo

Negociadores dos Estados Unidos e do Irã dão início nesta segunda-feira, 22, na Suíça, ao segundo dia de negociações em busca do fim definitivo da guerra entre os dois países, após um início conturbado por causa de declarações agressivas do presidente norte-americano, Donald Trump, contra o regime iraniano.

Os mediadores do Catar e do Paquistão saudaram o que chamaram de "progresso encorajador" feito durante as conversas, já que o Irã e os Estados Unidos concordaram em criar mecanismo para conter os combates no Líbano.

Um diplomata norte-americano afirmou que houve progresso também nas conversas sobre o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

Quando Trump soltou uma nova ameaça ao Irã na rede Truth Social, porém, as negociações foram temporariamente interrompidas.

Os principais negociadores norte-americanos na Suíça incluem o vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente. O Irã é representado por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Em uma declaração conjunta, o Paquistão e o Catar informaram que as conversas de alto nível haviam terminado e que as negociações técnicas continuariam na Suíça pelo resto da semana.

As partes concordaram em estabelecer uma "linha de comunicação" para garantir a passagem segura de navios no Estreito de Ormuz, bem como um mecanismo para pôr fim aos combates entre Israel e o grupo militante pró-Irã Hezbollah no Líbano.

Araghchi escreveu no X que os mediadores paquistaneses e catarianos entregaram "grande progresso para acabar com a Guerra do Líbano" e acrescentou que o primeiro "teste real" das negociações seria se o mecanismo conseguiria parar os combates entre Israel e Hezbollah.

A Casa Branca não se manifestou. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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