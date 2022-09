Após 'sexo barulhento', mulher é denunciada pelos vizinhos e paga multa de R$1,7 mil; entenda

Uma mulher identificada como Kristin Morgan, de 41 anos, foi multada após vizinhos a denunciarem por fazer 'sexo barulhento'. Moradores de Wrexham, no País de Gales, que vivem próximos à casa da mulher alegaram que, por vários meses, tiveram que conviver com os sons sexuais altos que ‘soavam como um filme pornô’. Apesar de aceitar pagar a multa, foi descoberto que o verdadeiro culpado era o filho de Kristin.

Kristin teve que pagar 300 libras (cerca de R$ 1.700) após admitir que os barulhos realmente vinham de seu apartamento. Porém, os responsáveis seriam o seu filho e a namorada dele - que não tiveram a idade revelada. Os vizinhos alegaram que os sons além do limite ocorreram entre dezembro de 2021 até abril deste ano, sempre durante a madrugada ou pela manhã.

Apesar de ter recebido algumas queixas dos vizinhos, Kristin não mudou a situação, o que levou as pessoas a fazerem a denúncia formalmente em um tribunal. Depois disto, a mulher não respondeu às solicitações oficiais e a polícia teve que ir visitar o apartamento.

No tribunal, o filho de Kristin reconheceu que a situação “saiu de controle”, desculpando-se com os vizinhos. A mulher pagou a multa e declarou que pretende instalar materiais de isolamento acústico no quarto do filho.

