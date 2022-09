Fernanda Lima afirma que 'falta tempo' para o sexo com Rodrigo Hilbert

Durante o programa “Bem Juntinhos”, do canal de televisão fechada GNT, a apresentadora Fernanda Lima (45) afirmou que “falta tempo” para o sexo. Casados há quase 20 anos, Rodrigo Hilbert (42) e Fernanda têm três filhos juntos.

A declaração veio após uma pergunta feita por Hilbert para os convidados do programa: “Será que a gente está sem tempo para o sexo?”, disse o apresentador. Fernanda respondeu prontamente que sim. “Nós, sem dúvida”, brincou.

A ex-apresentadora do programa semanal “Amor & Sexo” explicou o motivo da falta de sexo: “Eu sinto que às vezes falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho. E ainda tem coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada. Às vezes realmente não quero. E aí fica faltando aquele momento do casal”, disse Fernanda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)