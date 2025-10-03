Após Hamas aceitar libertar reféns, Trump diz que Israel deve parar bombardeios imediatamente

Após o Hamas divulgar comunicado nesta sexta-feira, 03, aceitando alguns dos principais pontos da proposta de paz da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel deve parar imediatamente os bombardeios em Gaza para o resgate dos reféns. A declaração foi feita na rede social Truth Social.

"Com base no comunicado do Hamas, eu acredito que eles estão pronto pra uma paz duradoura", escreveu Trump na publicação. "Nós já estamos discutindo os detalhes. Isso não é apenas sobre Gaza, é sobre a tão almejada PAZ no Oriente Médio", concluiu.

Durante a manhã, Trump declarou que o grupo tinha até às 19h do domingo para aceitar o acordo. Caso o cessar-fogo não fosse aceito, "todo o inferno" iria cair contra o Hamas, ameaçou.