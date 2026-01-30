Após divulgação de vídeo, Trump ataca enfermeiro morto por agentes federais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (30) o enfermeiro Alex Pretti. Pretti foi morto a tiros no sábado (24) por agentes federais em Minneapolis, Minnesota, em meio a protestos contra a atuação do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE).

Após a divulgação de um vídeo, Trump descreveu Alex Pretti como um "agitador e, provavelmente, insurrecional". O vídeo mostra Pretti em confronto com agentes do ICE 11 dias antes de sua morte.

"Alex Pretti viu sua reputação cair drasticamente com o vídeo recém-divulgado", afirmou Donald Trump em publicação na rede Truth Social. Ele adicionou que Pretti "aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE, que se manteve muito calmo e controlado".

Repercussão da Morte e Protestos

As mortes de Alex Pretti e da poetisa Renee Nicole Good, ocorridas em Minneapolis dias antes, geraram comoção nacional. Os incidentes impulsionaram manifestações contra a política migratória do governo Trump.

O presidente americano disse que o enfermeiro estava "descontrolado e fora de si" durante o confronto com os agentes. Trump concluiu que "o agente do ICE manteve-se calmo e sereno, algo nada fácil de se fazer nessas circunstâncias!".