Após casar 53 vezes, idoso desabafa: ‘Busco o par perfeito’; entenda

Um homem identificado como Abdullah, de 63 anos, ficou famoso na mídia internacional após casar 53 vezes. O idoso, que mora na Arábia Saudita, afirma estar em busca de “estabilidade”, conforto e uma só mulher, mas que demorou a notar suas prioridades. Após a história ter viralizado, o homem passou a ser chamado de “polígamo do século”.

Segundo o jornal The Mirror, Abdullah se casou pela primeira vez aos 20 anos. Como o relacionamento não deu certo, ele partiu para a próxima esposa. A partir disso, ele passou a casar várias vezes na esperança de encontrar “o par perfeito”.

“Quando me casei pela primeira vez, não planejava me casar com mais de uma mulher porque estava me sentindo confortável e tinha filhos”, disse. Os múltiplos casamentos, segundo o idoso, seria uma forma de ele encontrar sua amada ideal.

Abdullah chegou a explicar que algumas relações duraram apenas uma noite, mesmo que o casório tenha sido de forma tradicional. No entanto, agora ele afirma ter encontrado uma nova esposa (e única) que o satisfaz.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)