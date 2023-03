Após ações despencarem, Credit Suisse pede empréstimo de US$ 54 bilhões ao BC da Suíça

Na madrugada desta quinta-feira (16), o banco Credit Suisse anunciou ter solicitado ao Banco Central da Suíça um empréstimo de US$ 54 bilhões - equivalente a 285 bilhões de reais. Um dia antes, os papéis da companhia recuaram com a notícia de que o investidor majoritário, o Banco Nacional Saudita, não poderia realizar aportes financeiros para ajudar a instituição financeira. Após o anúncio do pedido de empréstimo, o BC suíço informou que irá ajudar financeiramente, mas não divulgou o valor que será disponibilizado.

De acordo com o banco central e o supervisor financeiro do país, o Credit Suisse cumpria as exigências de capital e liquidez e poderia receber novos recursos. O mercado financeiro reagiu rápido ao anúncio da ajuda e, por volta das 2h30 (horário de Brasília), os papeis do banco suíço valorizaram 31%, negociados a 2,22 francos suíços.

Na quarta-feira, as ações da instituição financeira haviam perdido 25% de seu valor. O movimento ocorre em meio às incertezas sobre a saúde do sistema bancário global, após dois bancos norte-americanos terem a falência decretada em um intervalo de três dias.

Bolsas da Europa

Ainda nas primeiras horas desta quinta-feira, as principais bolsas da Europa abriram em estabilidade, com índices parecidos, em alta perto de 1,3%. Veja os índices:

Londres: iniciou o pregão em alta de 1,15%.

Paris: operava com ganho de 1,34%.

Alemanha: 1,05%;

Itália: 1,53%;

Espanha: 1,51%.

Na Ásia, Hong kong, Xangai e Tóquio fecharam em queda de 1,67%, 1,12% e 0, 80%, respectivamente. E a Bolsa de Valores da Coreia do Sul fechou em queda de 0,08%.