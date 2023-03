Índices europeus caminham para menor patamar de 2023; ações da Credit Suisse caem mais de 20%

Os índices das bolsas da Europa caminham nesta quarta-feira (15) para fechar no menor patamar desde 2023, como consequência, principalmente, de resultados decepcionantes do setor varejista e de um movimento de correção por parte dos investidores. Até as 8h desta quarta-feira (15), os índices Financial Times, DAX, CAC-40, Ftse/Mib, Ibex-35 e PSI20 registravam recuo.

Veja os resultados:

Londres: índice Financial Times recuava 2,14%, a 7.473,88 pontos;

Frankfurt: índice DAX caía 2,37%, a 14.871,08 pontos;

Paris: índice CAC-40 perdia 2,93%, a 6.932,47 pontos;

Milão: índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 3,27%, a 25.925,44 pontos;

Madri: índice Ibex-35 registrava baixa de 3,50%, a 8.838,40 pontos;

Lisboa: índice PSI20 desvalorizava-se 1,72%, a 5.875,96 pontos.

Duas das maiores companhias de moda do mundo, a Inditex e a H&M, pressionaram os índices.

Além disso, a companhia Credit Suisse apresentou forte recuo, de mais de 20%, ao longo do pregão. Um dia antes, na terça-feira (14), após divulgar o balanço financeiro, o Credit Suisse informou ter identificado “fraquezas significativas" em função de controles internos ineficientes. Há receio do mercado sobre quais são as dificuldades da instituição financeira estabilizar suas operações.